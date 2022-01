O Cruzeiro segue avançando na Copinha, e o próximo duelo será pelas quartas de finais, nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Anacleto Campanella, em São Caetano. Dessa vez, o adversário será o São Paulo, time comandado por Alex, ex-jogador e ídolo da Raposa. Em suas redes sociais, o maestro da Tríplice Coroa de 2003 afirmou que este será “mais um jogo duríssimo”.

No São Paulo desde a temporada 2021, esta é a primeira Copa São Paulo em que ele desempenha o papel de técnico, uma vez que a competição do ano passado foi cancelada, devido à pandemia da Covid-19. Em um ano no comando do Tricolor sub-20, ele alcançou o vice-Campeonato Brasileiro, levou o time até as quartas de final do Paulista e soma um aproveitamento de 65%.

A relação de Alex com seu próximo adversário inclui títulos como a Tríplice Coroa do Cruzeiro, conquistada em 2003, quando o time ganhou o Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. No mesmo ano, levou o prêmio Bola de Prata e Bola de Ouro.

Os pés do meia também foram cravados na Calçada da Fama do Mineirão, no dia da semifinal da Libertadores, em 2009, contra o Grêmio.

Nas oitavas de final, o Cruzeiro venceu o Desportivo Brasil por 4 a 1, enquanto o São Paulo levou a melhor sobre o Vasco, por 4 a 2. A Raposa venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior uma vez, em 2007. O Tricolor sagrou-se campeão em 1993, 2000, 2010 e 2019.

