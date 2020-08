Com a dívida administrativa da Fifa paga na tabela da Série B após vencer o Botafogo-SP e o Guarani, o Campeonato Brasileiro começa de vez para o Cruzeiro. Como a maior missão do time na temporada é retornar à Primeira Divisão em 2021, o técnico Enderson Moreira trabalha o grupo de olho na vitória contra o Figueirense, neste domingo, às 16h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Com duas vitórias em dois jogos, mas sem pontos justamante por ter iniciado a disputa com pontuação negativa (-6 por punição da Fifa pela dívida com o Al Wahda), a Raposa terá sua primeira oportunidade de garantir três pontos e escalar a tabela de classificação.

Apesar de estar zerado na tabela o Cruzeiro se destaca frente aos outros clubes da parte de baixo da tabela pelos critérios de desempate "número de vitórias e saldo de gols" . Portanto, em caso de triunfo na casa do Figueira, além de sair da zona de rebaixamento, o time celeste poderá saltar até dez posições na classificação.

A matemática para isso é simples. Somando três pontos deixa o Cruzeiro, o 18º colocado, deixa para trás o próprio Figueirense, que está imediatamente acima na classificação (no 17º lugar). Além disso, a Raposa ultrapassa também Brasil-RS ou Oeste, Náutico ou CRB, que se enfrentam. E supera ainda Confiança e Avaí, que tiveram o jogo entre eles adiado.

O time cruzeirense

O técnico Enderson Moreira não tem problemas para escalar o Cruzeiro. O treinador gostou do desempenho da equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, quando escalou três volantes: Ariel Cabral, Jadsom e Jean. Há possibilidade de o treinador manter esse esquema, liberando mais os laterais Giovanni e Cáceres para o apoio ofensivo.

O garoto Stênio volta a ter condição de jogo após se recuperar de luxação no ombro. Na vitória sobre o Guarani o garoto ficou fora e justamente por isso foi possível acionar três volantes. Se optar pela manutenção do esquema 4-3-3, Enderson deixaria o jovem de apenas 17 anos na reserva.

No ataque a esperança de gols segue com Marcelo Moreno, que desencantou na partida contra o Guarani. O camisa 9 marcou o seu primeiro gol após voltar ao Cruzeiro, de pênalti, e ajudou o time a vencer o Bugre. O boliviano completou em Campinas a marca de 101 jogos com a camisa estrelada.

O time do Figueira

O adversário do Cruzeiro passou por situação complicada na Série B do ano passado e chegou a ser forte candidato ao rebaixamento. No entanto, uma forte retomada da equipe impediu que o Figueira caísse para a Série C.

No Alvinegro de Florianópolis estão alguns jogadores conhecidos nacionalmente, como o goleiro Sidão, que se destacou no Audax, depois foi para o São Paulo, passou pelo Vasco, e agora defende o Figueirense. E o volante Arouca, que jogou no Fluminense, no Palmeiras, no Atlético, São Paulo, Santos.

Um velho conhecido da torcida celeste é o lateral-direito Lucas, que passou pelo clube em 2016, e não deixou nenhuma saudade.

O time terá um desfalque importante contra o Cruzeiro. O técnico Márcio Coelho testou positivo para Covid-19 e está fora da partida deste domingo. Ele já havia sido desfalque contra o Vitória.

"O técnico Márcio Coelho apresentou resultado positivo para a COVID-19 e cumprirá o período de quarentena recomendado pelos órgãos de saúde, sendo monitorado e acompanhado pelo Departamento Médico do Figueirense. O auxiliar Raul Cabral comanda o time alvinegro nas próximas partidas", informou o Figueirense por meio de nota oficial.

FIGUEIRENSE X CRUZEIRO

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Xavier Correia

FIGUEIRENSE - Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovanne, Patrick e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos. Técnico: Raul Cabral

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Jadsom, Ariel Cabral, Jean (Stênio); Maurício, Régis. Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira