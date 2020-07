O Cruzeiro processou ex-dirigentes acusados de gestão temerária e que estão sendo investigados pela Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais por supostas condutas ilícitas durante o último mandato presidencial no clube. Em ação que corre na 35ª Vara Cível de Belo Horizonte a atual diretoria celeste tenta bloquear R$ 6.861.243,06 das contas de Itair Machado, ex vice-presidente de futebol e de Wagner Pires de Sá, ex-presidente da agremiação.

Segundo apurou o Hoje em Dia o advogado Fávio Boson Gambogi, superintendente jurídico na gestão Sérgio Santos Rodrigues, assumiu o caso. A petição do Cruzeiro tem mais de 230 páginas e mostra documentos também da Futgestão, empresa de Itair Machado e que também é citada no processo.

"Ante o exposto, o Autor pede: a) O deferimento liminar do pedido cautelar antecedente formulado, nos termos dos arts. 305 e seguintes do CPC/15, a fim de determinar o bloqueio de valores em contas mantidas pelos Réus e posterior depósito judicial da quantia, equivalente ao montante de R$6.861.243,06 (seis milhões, oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e seis centavos), correspondente à soma dos valores pagos em contrato nulo e fraudulento firmado pelos Réus WAGNER ANTÔNIO PIRES DE SÁ e ITAIR MACHADO DE SOUZA com a empresa Ré FUTGESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA, de maneira a mascarar ilícita remuneração", diz parte do pedido do Cruzeiro.

De acordo com a petição do Cruzeiro os R$ 6,8 milhões pagos pelo clube ao ex-dirigente por meio da Futgestão Assessoria esportiva Ltda, que tem como sócios Itair Machado e a esposa do ex-dirigente, pagaram salários do ex VP de futebol. E o advogado celeste aponta que tal operação não é permitida pelo Estatuto cruzeirense.

Na petição, o Cruzeiro diz que o contrato entre o clube e a empresa de Itair Machado foi assinado no dia 2 de janeiro de 2018, horas após a posse oficial de Wagner Pires de Sá, e o documento "resguardaria" prestação de serviços por parte de Itair à Raposa, como administração do futebol profissional e categorias de base, e consultoria desportiva. O que o clube, como reiterado, diz que foi feito para mascarar pagamentos de salários.

A reportagem tentou contato com o ex-presidente do Cruzeiro, mas Wagner Pires de Sá não atendeu o telefone.

O ex-vice de futebol também foi procurado pela reportagem. Uma mensagem foi enviada via Whatsapp para que o ex-dirigente possa se pronunciar. Até a publicação desta matéria o Hoje em Dia não recebeu a resposta.

