O Cruzeiro enviou um pedido para a Federação Colombiana de Futebol pedindo que o lateral-direito Orejuela não seja convocado para os amistosos da seleção contra o Brasil, em 6 de setembro, e a Venezuela, no dia 10 do mesmo mês.

Caso esteja à disposição do time colombiano, Orejuela ficará fora do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Internacional, no dia 4 de setembro, no Beira-Rio, uma vez que deverá se apresentar à seleção dias antes.

O pedido da diretoria celeste vem depois de o clube ter recebido o ofício da entidade comunicando a convocação do lateral. O técnico Carlos Queiroz deverá entregar a lista completa dos selecionados nos próximos dias.

Além do compromisso pela Copa do Brasil, Orejuela também será desfalque do time celeste contra o Grêmio, no Independência, no dia 8, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.