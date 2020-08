“Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come”. O ditado popular define bem o que o Cruzeiro vive nesta quarta-feira, quando decide com o Uberlândia o Troféu Inconfidência, nesta quarta-feira (5), às 19h, no Mineirão. A competição é disputada pelos clubes que ficaram do quinto ao oitavo lugar no Módulo I.

A ausência nas semifinais do Estadual é um trauma a mais na conturbada vida cruzeirense. Isso provocou a disputa do Troféu Inconfidência, e ele também se transformou num problema.

O meia Claudinho terá mais uma chance de ser titular do Cruzeiro na partida desta quarta-feira, contra o Uberlândia, na decisão do Troféu Inconfidência O meia Claudinho terá mais uma chance de ser titular do Cruzeiro na partida desta quarta-feira, contra o Uberlândia, na decisão do Troféu Inconfidência

O clube tentou junto à Federação Mineira de Futebol (FMF) não disputar o torneio, uma espécie de “prêmio de consolação”, mas apenas para os times do interior, que podem através dele conseguir vaga na Copa do Brasil 2021. Mas a entidade não permitiu que a vaga cruzeirense fosse repassada à URT.

A vaga na Copa do Brasil de 2021 que o Troféu Inconfidência pode gerar já é do Uberlândia, pois o Cruzeiro tem presença na competição pela sua posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para que o time do Triângulo dispute o torneio nacional ano que vem, será necessário que América ou Cruzeiro vença a Série B, ou que o Atlético garanta uma vaga na Libertadores. Ela pode ser conseguida ainda caso o Coelho conquiste a Copa do Brasil 2020. No caso de a Raposa vencer a competição nacional, iria o time imediatamente abaixo no ranking da CBF.

No último sábado, após os 3 a 0 sobre o Patrocinense, Enderson Moreira já tinha revelado que escalará reservas diante do Uberlândia, pois seu time inicia a participação na Série B no próximo sábado, contra o Botafogo-SP, às 19h, no Mineirão. No jogo de hoje, em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis.

O que o cruzeirense sabe é que, ganhando ou perdendo, o Troféu Inconfidência seguirá sendo um pesadelo.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Lucas França; Arthur, Marllon e Ramon; Filipe Machado, Adriano, Claudinho e João Lucas; Welinton, Roberson e Judivan.

Técnico: Enderson Moreira

UBERLÂNDIA

Diego; Cesinha, Iuri, Tayron e Vando; Leandro Salino, Janini e Éder Luís; Wandinho, Felipe Alves e Luizinho.

Técnico: Luizinho Lopes

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Decisão do Troféu Inconfidência

ARBITRAGEM: Antônio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Leonardo Henrique Pereira e Magno Arantes Lira

TRANSMISSÃO: Premiere