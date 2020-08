O time do Cruzeiro que encara o Patrocinense neste sábado (1), às 14h30, no Mineirão, pela semifinal do Troféu Inconfidência, é cercado pelo mistério. O técnico Enderson Moreira não definiu a escalação e a tendência é que ele promova mudanças em relação ao jogo contra a Caldense, na última quarta-feira.

Uma certeza é que o atacante Marcelo Moreno, lesionado, não joga. Thiago comandará o ataque cruzeirense.

Fora dos dois últimos jogos do Cruzeiro, por causa de problemas em exames para a Covid-19, o zagueiro Léo deve enfrentar o Patrocinense, neste sábado, no Mineirão, pelo Troféu Inconfidência

Na defesa, o zagueiro Léo deve voltar à equipe depois de ficar de fora dos dois últimos jogos por problemas com exames para a Covid-19. Ele pode formar dupla com Ramon, que seria outra novidade. O setor pode ter ainda a estreia do lateral-esquerdo Giovanni, que veio do Bahia.

]No gol, Fábio pode ser poupado, com Vitor Eudes ou Lucas França jogando. Quem deve ganhar uma chance é o meia Claudinho, que veio da Ferroviária-SP.

Manutenção

Apesar de ter sido goleado por 4 a 0 pelo Atlético na última quarta-feira (29), no Mineirão, o Patrocinense deve ter o mesmo time que encarou o Galo na partida diante do Cruzeiro. Pelo menos essa é a tendência do técnico Milagres, ex-goleiro do América.

A outra semifinal do Troféu Inconfidência será neste domingo (2), com o Uberlândia recebendo o Boa Esporte, às 19h, no Parque do Sabiá. Nos dois jogos, em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.

Os dois classificados decidem o título na próxima quarta-feira (5), às 19h, com mando de campo de quem tiver feito melhor campanha na fase classificatória. Se um time do interior for campeão do Troféu Inconfidência, ele garante presença na Copa do Brasil do ano que vem se Minas Gerais ganhar mais uma vaga. Isso acontece se América ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil ou Série B deste ano, ou se o Atlético se classificar para a Libertadores do ano que vem via a Série A.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio (Vitor Eudes ou Lucas França); Cáceres, Léo, Ramon e Giovanni (Patrick Brey); Adriano (Jadsom) e Jean (Ariel Cabral); Welinton, Claudinho e Marco Antônio (Stênio); Thiago.

Técnico: Enderson Moreira

PATROCINENSE

Thiago Passos; Emerson, Fernando Teixeira, Nilo e Pedro Rosa; Wisley, Thiago Lima e Magalhães; Danielzinho, Rafael Gladiador e Victor Rafael.

Técnico: Milagres

DATA: 1 de agosto

HORÁRIO: 14h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Semifinal do Troféu Inconfidência

ARBITRAGEM: André Luiz Bento, auxiliado por Fernanda Nadrea Gomes Antunes E Marcyano da Silva Vicente

TRANSMISSÃO: Premiere