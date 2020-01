O 2020 do Cruzeiro começou acelerado. O clube, que precisa entrar nos eixos rapidamente - tanto dentro quanto fora de campo - já que a temporada começará efetivamente no dia 21 de janeiro, terá uma semana decisiva. Espera-se que nesta segunda-feira dois novos diretores sejam definidos: o executivo e o de futebol.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa do Cruzeiro confirmou para a manhã desta segunda-feira, na sede administrativa do clube, no Barro Preto, uma reunião da cúpula gestora para a definição de um novo nome para assumir o Núcleo Dirigente Transitório. Vittorio Medioli, que ocupava a cadeira de vice-presidente do grupo e era o responsável pelo plano de reestruturação da Raposa, não mais exercerá o cargo por "questões legais".

"O presidente do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro Esporte Clube, Saulo Fróes, informa que o grupo vai se reunir nesta segunda-feira para traçar novas diretrizes após o afastamento do CEO, Vittorio Medioli, por motivos pessoais", divulgou a assessoria de imprensa do Cruzeiro.

Medioli informou por meio de sua coluna dominical no jornal O Tempo, neste 5 de janeiro, que se afastaria do cargo de CEO cruzeirense. Entretanto, ele reiterou que seguiria ajudando conforme o seu tempo, já que como afazeres, o empresário, além de inúmeros negócios, também é prefeito do município de Betim.

Com o Conselho Gestor reunido no começo desta semana e o retorno de Pedro Lourenço, o responsável pelo futebol, haverá também uma conversa com Alexandre Mattos, que voltou de viagem - estava na Europa - e se reunirá também nesta segunda com o Núcleo Dirigente Transitório. Informação publicada pelo Globoesporte e confirmada pelo Hoje em Dia.

Mattos é o nome principal na lista para assumir o posto de diretor de futebol, cargo que ele exerceu de 2012 a 2014 durante a gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares.