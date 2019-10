O técnico Abel Braga surpreendeu na escalação do time titular do Cruzeiro que encara o Fluminense nesta quarta-feira (9), às 21h30, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador fará uso de dois centroavantes para o duelo: Fred e Sassá começam a partida e formam a linha de frente celeste.

O zagueiro Dedé, recuperado de lesão, retorna ao time. Quem também regressa é o volante Henrique, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Cruzeiro entra em campo com Fábio; Edilson, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Jadson, Robinho e David; Sassá e Fred.

O Fluminense começa a partida com Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Ourinho; Yuri, Daniel, Ganso e Nenê; João Pedro e Yony González.

A Raposa ocupa a 18ª do campeonato, com 20 pontos, cinco a menos que o Fluminense, o 15º colocado.