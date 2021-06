Apesar de parte da torcida do Cruzeiro se manifestar contra uma possível vinda de Rodrigo Pastana para assumir o cargo de diretor de futebol celeste, a diretoria da Raposa segue apostando no dirigente do CSA.

Segundo publicação de O Dia, o presidente cruzeirense, Sérgio Santos Rodrigues, entrou em contato com o mandatário do clube alagoano, Rafael Tenório, para confirmar que tem interesse na contratação de Pastana.

A conversa entre os presidentes das duas agremiações se deu como uma forma de conduta ética e para manter a boa relação existente entre os clubes.

Pastana, inclusive, já teria conversado com Rodrigues e também com o técnico da Raposa, Felipe Conceição.

Caso ele seja anunciado como novo diretor de futebol do Cruzeiro, até a situação do meia Marcinho pode ser alterada. Inicialmente, o armador seria transferido ao CSA. No entanto, isso tudo pode mudar.

Se a negociação se concretizar, Pastana viria para ocupar a lacuna deixada por André Mazzuco, recém-apresentado no Santos.