O Cruzeiro está próximo de confirmar a contratação de Luiz Kriwat para o cargo de gerente de futebol das categorias de base do clube.

Kriwat, que se desligou, na última terça (14), do cargo de gerente de futebol do América, onde trabalhou por mais de oito anos, chegará ao clube estrelado por indicação de Ricardo Drubscky, que assumiu o cargo de diretor das categorias de base do Cruzeiro, no final de dezembro.

“Procede (a contratação de Kriwat). Ele vai trabalhar como gerente de futebol de base, cargo logo abaixo de mim, e vai me ajudar a gerir todo o departamento, que tem vários núcleos, vai estar comigo em todo os pontos da gestão. Kriwat é um camarada que valorizo muito. Espero que amanhã (16/1), no mais tardar segunda-feira, a gente já regularize a situação dele, para que ele possa iniciar os trabalhos”, afirmou Drubscky.A informação da contratação de Luiz Kriwat foi publicada inicialmente pelo site Deus me Dibre e confirmada pela reportagem com o próprio Drubscky, que trabalhou com Kriwat no Coelho entre 2017 e 2018.

No América desde 2012, Kriwat passou a integrar a gestão do futebol profissional em 2015. Participou do acesso à Série A, em 2015, do título Mineiro, em 2016, e da conquista da Série B, em 2017.