A diretoria do Cruzeiro informou na tarde desta segunda-feira sobre a atualização contratual do atacante Vinícius Popó, de apenas 18 anos. O centroavante agora está vinculado ao clube celeste até abril de 2024.

O antigo contrato de Popó era válido até julho de 2023. De acordo com apuração do Hoje em Dia, o jogador assinou o documento de extensão de seu vínculo com o Cruzeiro na última sexta-feira.

Ainda de acordo com informações obtidas pela reportagem, o contrato de Popó com a Raposa tem data de início em 12 de abril de 2019 até 11 de abril de 2024.

“Estou muito feliz por renovar por cinco anos meu vínculo com o Cruzeiro. Agradeço a Deus, primeiramente, minha família, empresários e amigos que me ajudam dentro de campo. Agradeço especialmente ao Cruzeiro também, que sempre acreditou no meu trabalho. Espero poder retribuir dentro de campo com gols, assistências e ajudando na conquista de muitos títulos”, disse Popó em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Vínculo esticado

O Cruzeiro informou que houve renovação por cinco anos, mas na verdade o contrato foi esticado por uma temporada a mais em relação ao antigo vínculo. Com o novo acordo, Popó recebeu aditivos de salários e viu sua multa rescisória para clubes do exterior chegar a 100 milhões de euros, que na conversão de moedas ultrapassa os R$ 430 milhões na cotação desta segunda-feira (15).

Popó chegou ao Cruzeiro em 2014 e se destacou pelo faro de gol nas categorias de base da Raposa. Em 165 jogos o centroavante marcou 127 gols no período em que permaneceu na Toca I.

Promovido à equipe principal nesta temporada, Vinícius Popó atuou até aqui em três partidas na temporada.

Colaborou Henrique André