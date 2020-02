O capítulo inicial da missão acesso no Cruzeiro se iniciará no Mineirão. A estreia da Raposa na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 será contra o Botafogo-SP, conforme divulgou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta sexta-feira (28).

A primeira partida celeste na Segunda Divisão acontecerá ou no feriado do Dia do Trabalhador (sexta-feira, 1º de maio) ou no dia 2, sábado. A definição ainda será divulgada pela entidade que regula o futebol no Brasil.

As duas partidas seguintes à estreia para o time celeste serão fora de casa: em Campinas, contra o Guarani, no dia 5, 8 ou 9 de maio, e Florianópolis, onde enfrentará o Figueirense no dia 12, 15 ou 16 de maio.

O quarto jogo será contra a Chapecoense, novamente com o mando de campo, em 19, 22 ou 23 de maio.

O clássico com o América será disputado na sexta rodada com mando do time celeste. O Cruzeiro fecha o turno contra o Paraná, no Mineirão. (Veja lista de jogos no turno abaixo)

Punições

Vale lembrar que o Cruzeiro foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos incidentes ocorridos nos jogos contra o Palmeiras, Atlético e CSA, ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado. Por causa de episódios de violência no Mineirão o clube recebeu punição de sete jogos com portões fechados na Série B de 2020, além de multa.

Turno do Cruzeiro na Série B de 2020

Botafogo-SP - casa

Guarani-SP - fora

Figueirense - fora

Chapecoense - casa

Confiança - fora

América - casa

Brasil de Pelotas - fora

CRB - casa

Vitória - casa

CSA - fora

Avaí - casa

Ponte Preta - casa

Cuiabá - fora

Sampaio Corrêa - casa

Oeste - fora

Juventude - casa

Operário-PR - fora

Náutico - fora

Paraná - casa