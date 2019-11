O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (12), a permanência do meia Maurício por mais quatro temporadas.

A jovem promessa estava emprestada à Raposa até o final da temporada pelo Desportivo Brasil até o final do ano. Em reunião nesta terça com dirigentes do clube paulista, os dirigentes celestes acertaram a compra de mais 50% dos direitos econômicos do jogador – o Cruzeiro já detinha 10% - e acertou o novo vínculo que vai até 2023, em um negócio que girou em torno de R$800 mil.

Com apenas 18 anos, o meia é um dos principais destaques do time sub-20 da Raposa. Pela equipe principal, Maurício, que tem a escalação frequentemente pedida pelos cruzeirenses, disputou oito jogos e marcou um gol.

“Isso é um dos meus sonhos, fazer minha carreira aqui, entrar para a história desse grandioso Clube, assim como os grandes jogadores, como no nosso elenco já que Fábio e Henrique tem uma história maravilhosa aqui dentro”, comentou Maurício, ao site oficial do Cruzeiro.

A renovação com o Cruzeiro foi mais uma boa notícia para o jogador nesta terça-feira. Mais cedo, a CBF anunciou a convocação dele e do atacante Caio para a seleção sub-20, que via disputar um triangular contra Peru e Colômbia, na primeira semana de dezembro, na Granja Comary, em Teresópolis.

Rômulo

Além da permanência de Maurício, as tratativas entre Cruzeiro e Desportivo Brasil também envolvem a permanência do volante Rômulo, que atua pelo time sub-20 do clube, e que também está emprestado ao Cruzeiro até o final de 2019. Segundo a assessoria de comunicação de comunicação da Raposa, as negociações para a renovação de Rômulo estão avançadas, e o clube estrelado deve acertar a compra dos direitos federativos do jogador nos próximos dias.