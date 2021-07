O Cruzeiro explicou, tarde desta segunda-feira (5), o motivo do corte de energia realizado pela Cemig na Toca da Raposa I, onde são realizadas as atividades das categorias de base do clube e do futebol feminino.

Segundo o comunicado do clube, a interrupção do serviço ocorreu após uma ‘ordem interna equivocada’ por parte da companhia.

Ainda de acordo com o clube há, de fato, um débito com a Cemig, vencido no dia 14/06. No entanto, segue dentro do prazo protocolar de pagamento.

Na nota, o Cruzeiro reinterou o bom relacionamento que possui com a compnhia e garantiu que o serviço foi reestabelecido.