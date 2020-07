O Cruzeiro conheceu na manhã desta quarta-feira (22) dia e horários de seus nove primeiros jogos na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o detalhamento da tabela da competição nacional e a Raposa vai estrear em casa, no sábado, dia 8 de agosto, às 19h, no Mineirão.

A sequência de partidas do Cruzeiro na competição terá os seguintes clubes: Guarani (fora), Figueirense (fora), Chapecoense (casa), Confiança (fora), América (casa), Brasil de Pelotas (fora), CRB e Vitória, ambos em casa.

Os cinco primeiros compromissos acontecerão em um intervalo de 15 dias. Entre os jogos contra Confiança e América o Cruzeiro terá que jogar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CRB, em Maceió.

Apesar de os jogos da Série A serem realizados em maior escala aos domingos, o Cruzeiro, na Segunda Divisão, terá três partidas dentre as nove iniciais no dia nobre do futebol nacional (Figueirense, Confiança e América).

O clube já havia manifestado interesse de ter mais jogos realizados aos domingos.

Veja a lista dos nove primeiros jogos do Cruzeiro na Série B 2020

08/8 - 19h - Cruzeiro x Botafogo-SP / Mineirão

11/8 - 20h30 - Guarani x Cruzeiro / Brinco de Ouro

16/8 - 16h - Figueirense x Cruzeiro / O. Scarpelli

20/8 - 21h - Cruzeiro x Chapecoense / Mineirão

23/8 - 18h - Confiança x Cruzeiro / Lourival Batista

30/8 - 16h - Cruzeiro x América / Mineirão

02/9 - 19h15 - Brasil x Cruzeiro / Bento Freitas

07/9 - 20h - Cruzeiro x CRB / Mineirão

11/9 - 21h30 - Cruzeiro x Vitória / Mineirão