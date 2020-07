O Cruzeiro segue fora do G-4 do Módulo I do Campeonato Mineiro, pelo menos provisoriamente. Com a vitória de 3 a 0 sobre a URT, neste domingo (26), em partida disputada a partir das 11h, no Mineirão, a Raposa chegou aos mesmos 17 pontos da Caldense, que ocupa a quarta posição, também com cinco vitórias, mas a Veterana leva vantagem no saldo de gols (6 a 5) .

Para chegar ao G-4 ainda neste domingo, o time de Enderson Moreira precisa contar agora com o Tupynambás, lanterna do Estadual e única equipe que ainda não venceu na competição. O que o Cruzeiro precisa é que o time de Juiz de Fora vença a Caldense por 1 a 0, ou por dois gols de diferença, caso a Veterana marque, em partida que teve o mando de campo invertido, pois será disputada às 16h, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, embora a equipe da casa seja visitante.

Até com um empate, a Caldense assegura a quarta colocação, pois chega aos 18 pontos. Na última rodada, na próxima quarta-feira (29), a Veterana recebe o Cruzeiro, às 21h30, no Ronaldão.

Se a Caldense vencer o Tupynambás, rebaixa o time da Zona da Mata. E o saldo de gols passa a ser importante, pois ele pode decidir a vaga nas semifinais que é disputada entre Raposa e Veterana, caso o Cruzeiro vença a partida da próxima quarta-feira, no Sul de Minas.

O jogo

Superior física e tecnicamente, o Cruzeiro não teve dificuldade para vencer a URT. Com dez minutos, os garotos Cacá e Thiago já tinham balançado a rede da equipe de Patos de Minas e estava evidente que a vitória cruzeirense era uma garantia.

O time de Enderson Moreira comandava as ações, passou a maior parte do tempo no campo dd ataque e poderia ter ampliado o placar ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, logo aos oito minutos, o zagueiro Marllon aproveitou um erro da defesa da URT para fazer 3 a 0. O Cruzeiro seguiu mandando na partida, mas diminuiu um pouco o ritmo, até pelo calor.

O time entrou em campo sabendo que precisava de pelo menos quatro gols de diferença no placar para ultrapassar, pelo menos temporariamente, a Caldense. Mas não conseguiu chegar aos 4 a 0.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Fábio; Cáceres, Marllon, Cacá e Patrick Brey (João Lucas); Jean (Felipe Machado) e Ariel Cabral; Ângulo, Régis (Claudinho) e Stênio (Welinton); Thiago (Judivan). Técnico: Enderson Moreira

URT 0

Cris; Mizael, Davy Einstein, Rodolfo Manoel e Jhonatan Moc; Túlio, Arilson, Vitor Braga e Julio Magalhães (Wembely); Kesley e Mococa (Ian Augusto). Técnico: Johnatan Alemão

DATA: 26 de julho de 2020

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

GOLS: Cacá, aos 3, e Thiago, aos 10 minutos do segundo tempo; Marllon, aos 8 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lira

CARTÕES AMARELOS: Rodolfo e Ian Augusto (URT)