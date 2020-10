Após um primeiro turno repleto de dificuldades, que refletiram na posição do time na tabela de classificação, o Cruzeiro dá mostras de que pode buscar objetivos maiores na segunda parte da Série B.

Jogando no Mineirão, a Raposa apresentou um bom futebol e venceu o Paraná por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (30), pela 19ª rodada da competição, a última do primeiro turno.

Os gols do time celeste foram marcados por Marcelo Moreno, logo aos 50 segundos de jogo, e por Airton, aos 38 minutos do primeiro turno.

Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico Felipão chegou aos 20 pontos, ultrapassou Figueirense e Náutico, e subiu para a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento do torneio.

Luiz Felipe Scolari, inclusive, somou o sétimo, dos nove pontos que disputou desde que retornou à Toca da Raposa II.

Para encerrar a rodada fora do Z-4, o Cruzeiro precisa que o time pernambucano, que encara o CSA, neste sábado, e o Figueira, que enfrenta a Ponte Preta, na segunda, não vençam.

Na abertura do returno, a Raposa encara o Botafogo-SP, na próxima sexta, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

No mesmo dia, o Paraná, que permaneceu com 28 pontos e pode perder a 5ª colocação no desenrolar da rodada, recebe o Confiança-SE, no Durival de Britto, em Curitiba.

O jogo

O Cruzeiro deu um importante passo para conseguir a vitória no Mineirão logo aos 50 segundos de jogo.

Régis cobrou falta da direita, e Marcelo Moreno se antecipou ao goleiro Marcos para desviar de cabeça abrir o placar.

Bem postado em campo, e com uma postura agressiva na marcação, o time celeste pressionava o adversário desde a saída de bola, sendo pouco ameaçado nos 45 minutos iniciais.

A boa atuação da equipe estrelada no primeiro tempo foi coroada com Airton, aos 38 minutos. Após lançamento de Fábio, o lateral-esquerdo Patrick Brey deu belo passe para o atacante, que entrou em velocidade, driblou o goleiro e marcou o segundo da Raposa.

Segundo tempo

Na segunda parte do jogo, o Cruzeiro administrou bem o resultado, seguindo sem ser ameaçado pelo pouco inspirado Paraná.

Claudinho, em finalização e fora da área, teve a melhor chance da etapa final, exigindo boa intervenção de Marcos.

Mesmo sem o Cruzeiro imprimir o mesmo ritmo do primeiro tempo na marcação, os visitantes não conseguiram esboçar uma pressão, não conseguindo uma oportunidade clara de diminuir o marcador.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2 X 0 PARANÁ

Motivo: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Herman Brumel Vani, todos paulistas

Cartões amarelos: Airton, Régis, Marcelo Moreno (Cruzeiro); Jhony Douglas, Higor Meritão, Juninho (Paraná)

Gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro) a menos de 1 minuto, Airton (Cruzeiro) aos 38 minutos

Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá (Adriano) e Patrick Brey; Ramón e Jadsom; Régis (Claudinho), Airton (Machado) e Marquinhos Gabriel (Welinton); Marcelo Moreno

Técnico: Felipão

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas (Karl), Higor Meritão e Renan Bressan (Bruno Xavier); Andrey, Thiago Alves (Vitinho Mesquita) e Léo Castro (Guilherme Biteco)

Técnico: Allan Aal