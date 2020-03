A busca do Cruzeiro por reforços segue firme no mercado. Depois de não ter sucesso na tentativa pelo jovem atacante Angulo, do Palmeiras, o radar cruzeirense mirou um compatriota do antigo desejo: o colombiano Orlando Berrío, do Flamengo.

A informação foi divulgada pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, e confirmada pelo Hoje em Dia.

"Sim, nós procuramos inicialmente o Flamengo, que nos pediu para falar diretamente com o jogador. E foi isso que fizemos, conversamos com o procurador do atleta (Berrío), e aí pelo que conversamos não foi possível fazer a contratação", explicou o diretor de futebol cruzeirense Ocimar Bolicenho, que não quis dar detalhes sobre essa conversa em específico.

"Não dá para comentar sobre detalhes, depois falamos algo aqui que não interessa o lado de lá (procurador do atleta)", finalizou.

Em conversa com O Dia, Bolicenho disse que o jogador pediu "contrato de três anos em definitivo", algo que não interessa ao Cruzeiro nesse momento.

Berrío tem contrato com o Flamengo até 2020 e a partir de junho próximo já pode assinar pré-contrato com outra equipe. O jogador está sem espaço no time rubro-negro, mas mesmo assim faz jogo duro para deixar o clube.

Em janeiro deste ano o colombiano rejeitou proposta do Cerro Porteño, do Paraguai. O Flamengo, em 2017, comprou Berrío do Atlético Nacional, da Colômbia, por R$ 11 milhões (algo em torno de US$ 3,5 milhões).