O Cruzeiro encerrou, na manhã desta quarta-feira (02), a preparação para enfrentar a Juazeirense pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A entrada de Weverton na vaga de Joseph é certa, uma vez que o defensor atuou pelo América na competição e não pode jogar pela Raposa. No treinamento dessa segunda-feira, testes de variação tática foram feitos e outras mudanças para o jogo não estão descartadas.

Assim, inicialmente, o Cruzeiro deve ir a campo com Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon, Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa, Rômulo; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis.

No início da tarde, o Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o jogo com uma novidade: o lateral-direito Klebinho estará à disposição do técnico Felipe Conceição pela primeira vez. O jogador foi oficializado há cerca de uma semana, mas não esteve no banco contra o Confiança no fim de semana.

Confira os relacionados:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Kaiki, Klebinho, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Paulo, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Jadson, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Marco Antônio e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis e Stênio

Adversário

A Juazeirense chegou à capital mineira na manhã desta quarta-feira, após realizar o último treinamento para o compromisso na tarde do dia anterior. O jogo contra o Cruzeiro marcará a estreia do técnico Carlos Rabello à frente da equipe, que não joga desde o dia 12/05, quando deu adeus ao campeonato baiano na semifinal. O zagueiro Jamerson e o lateral-direito Carlinhos são desfalques para a partida por problemas musculares.

As duas equipes iniciam a terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 16h30, no Mineirão. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, (9), às 19h, no Adauto Moraes.