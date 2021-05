O Cruzeiro encerra sua semana de trabalhos com dois jogos-treinos na Toca II neste sábado (22). Às 9h30, o time vai encarar o Boa Vista (RJ), e às 15h, o Boa Esporte. Testes que têm como intuito retomar o ritmo da equipe, que ficou fora da decisão do Campeonato Mineiro e visa à disputa da Série B do Brasileiro, como enfatiza o volante Adriano.

“Bom que se pega aquele ritmo de competição, de duelo, de dividida; já entra no espírito. Ter os treinos ao longo da semana foi bom, mas ter um confronto é ainda melhor”, comentou o jovem meio-campista.

Depois desses dois desafios, a Raposa terá mais uma semana de atividades antes da estreia na Segunda Divisão, marcada para 29 de maio, às 16h30, contra o Confiança, no estádio Batistão.

Iniciar bem a competição é algo fundamental para um time que sofreu na temporada passada e esteve longe de brigar por uma das quatro vagas à Série A. E Adriano tem a certeza de que os celestes aprenderam com os erros de outrora para, desta vez, sorrir ao fim do campeonato.

“Daquela experiência no final da Série B deu para tirar que é uma competição muito difícil, com bastante jogo um perto do outro, viagens, e os campos também não são tão adequados ao estilo que a gente atua. Mas vamos firmes para, se Deus quiser, terminar bem e com o acesso”, disse.