O Cruzeiro e o FC Dallas, time da Major League Soccer, dos Estados Unidos, firmaram uma parceria, segundo informou o clube celeste na noite desta quarta-feira (3). E já foi feita uma transferência de atleta.

“A parceria, que englobará oportunidades institucionais e esportivas, visando novos negócios e receitas para a Raposa, foi ativada com a transferência de Alejandro, atleta da categoria Sub-20”, divulgou a Raposa, por meio de nota oficial.

Segundo o acordo, “alinhado por André Mazzuco (Diretor de Futebol do Cruzeiro), André Zanotta (diretor executivo do FC Dallas), e o staff do atleta, as duas equipes passam a ter coparticipação nos direitos econômicos do jogador em uma negociação futura”.