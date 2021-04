Cruzeiro firma novo contrato com Weverton, com aumento de multa rescisória e opção de renovação

Com a saída de Manoel, o jovem Weverton ganha cada vez mais holofotes na defesa do Cruzeiro. Não à toa a diretoria da Raposa agiu rápido para formalizar um novo contrato com o jogador. Além de um aumento no valor da multa rescisória, o atleta de 18 anos tem a opção de renovação de vínculo até dezembro de 2025 – o atual vai até maio de 2024.

Com quatro partidas disputadas pela equipe profissional, o prata da casa vê esse contrato firmado como um reconhecimento dentro do clube. "Tenho um carinho enorme pelo Cruzeiro; cheguei aqui com 13 anos. É mais um sonho realizado e, se Deus quiser, virão muitos títulos e muitas conquistas nesses próximos anos de contrato", declarou ao site oficial da Raposa.

Weverton é um dos titulares da defesa celeste atualmente, formando dupla de zaga ao lado de Ramon.

