A pré-temporada do Cruzeiro começa nesta segunda-feira (6) e, além dos atletas, comissão técnica e demais funcionários, também estará presente na Toca II o veículo responsável pelo traslado da equipe em dias de jogos. O que contraria informações que circulam nas redes sociais, que apontam à devolução do veículo ao fabricante por uma suposta falta de pagamento.

Segundo a própria diretoria cinco estrelas, o Cruzeiro quitou o pagamento pela compra do ônibus com o depósito de aproximadamente R$ 260 mil no fim do ano passado.

O que motivou o início do "burburinho" sobre a devolução do ônibus à empresa Volkswagen foram fotos do serviço de retirada da plotagem com referências ao Cruzeiro.

Ainda de acordo com a assessoria cruzeirense, as fotos que circulam nas redes sociais mostram o serviço "normal de troca de adesivos. É que outra arte foi estampada na carroceria do ônibus e haverá divulgação da imagem de novos patrocinadores, dentre esses o Supermercados BH".

Sobre o serviço da nova plotagem o Cruzeiro, por meio de sua assessoria, preferiu ser direto na resposta. "(atualização da plotagem) Recente. Amanhã (segunda-feira) o ônibus estará na Toca", garantiu um dos assessores de imprensa do clube.

Em dezembro do ano passado, o jornalista Diogo Ramalho, da TV Band Minas, publicou em seu Twitter que o Cruzeiro poderia perder o ônibus fabricado pela Volkswagen e cedido ao clube, por falta de pagamento.

O Cruzeiro tinha, segundo informações de bastidores, até o dia 31 de dezembro para fazer a quitação do valor. O que a diretoria garante ter sido feito dentro do prazo.