O Cruzeiro inaugurou no meio desta semana, o novo Departamento de Saúde para as categorias de base. As obras no Centro de Formação Felício Brandi, antiga Toca da Raposa 1, tiveram início no segundo semestre do ano passado e foram entregues graças ao apoio de empresas parceiras do clube.

Superintendente médico do Cruzeiro, Daniel Baumfeld comemorou o novo espaço, que trará maior otimização para o tratamento e a prevenção de lesões.

“Quando cheguei aqui, o presidente nos deu liberdade para as mudanças. A estrutura era muito diferente do que temos hoje e nós entendíamos que era preciso integrar os espaços. Quando pensamos em atletas do Cruzeiro, pensamos em atletas gigantescos que foram formados aqui. Para continuar neste projeto, estamos entregando uma estrutura que pudesse fazer uma formação de saúde. Aqui não é mais um departamento médico e sim um departamento de caráter, de performance e de saúde”, destacou.

Presente à inauguração, o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que a reforma do Departamento Médico da base vem de encontro ao que está sendo planejado e realizado para a construção de um "novo Cruzeiro".

“Nosso foco aqui, antes da formação de atletas, é a formação de pessoas. Temos que entender que temos quase 200 jovens que, antes de serem atletas, são seres humanos. Infelizmente, pelo funil da vida, a gente sabe que nem todos vão chegar lá. Desde o princípio do projeto a gente focou na importância do cuidado, de moldar o caráter e, obviamente, dar a assistência completa para as pessoas que estiverem aqui”, comentou Rodrigues.

“Nos incomodávamos muito pela forma que o departamento médico era antes. Junto com toda a equipe, pensamos em mudar a cara e a forma de como daremos assistência à saúde para os garotos. Mesmo com toda as dificuldades que o Clube passa, conseguimos parceiros que acreditam no projeto e estão do nosso lado. Temos a PharmaScience, a Itaminas Construtora, a Castellar Acabamentos e a Saevo, que foram fundamentais. A união de esforços de quatro empresas de cruzeirenses, que querem ajudar o Clube, transformaram o nosso sonho em realidade”, acrescentou.

*Com site oficial do Cruzeiro