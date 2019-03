O Cruzeiro divulgou na tarde desta quinta-feira como o torcedor poderá pedir o reembolso do valor pago pelo ingresso do jogo com o Deportivo Lara-VEN, pelo Grupo B da Copa Libertadores, que aconteceria nesta semana, mas acabou adiado para o dia 27 de março, às 21h30, no Mineirão.

Haverá duas formas de solicitar o reembolso. Caso o torcedor tenha comprado o ingresso na bilheteria física, poderá na sexta-feira (15), sábado (16) e segunda (18) solicitar a devolução do valor pago, no guichê do Ginásio do Barro Preto. No entanto, será preciso devolver o bilhete em perfeito estado.

Para o sócio-torcedor que comprou ingresso pela venda online e não poderá comparecer à partida, haverá estorno do valor pago no cartão de crédito ou débito. Para que isso aconteça é necessário solicitar entre terça-feira (19) até domingo (24) que o voucher seja cancelado pelo site www.socio5estrelas.com.br. O torcedor deverá clicar no menu “Meus ingressos” e clicar em “Cancelamento”.

Quem adquiriu bilhetes pela venda online poderá fazer o login no site e logo já conseguirá cancelar a compra.

O Cruzeiro informa que somente nas datas informadas será possível solicitar o reembolso. Não haverá possibilidade de solicitar devolução do valor após o prazo determinado pelo clube.

Ao torcedor que comprou ingresso e quer assistir ao jogo com o Deportivo Lara, o bilhete já adquirido valerá normalmente.