Exatamente oito meses depois de descobrir que time grande caí, o Cruzeiro, rebaixado à Série B em 8 de dezembro do ano passado, com a derrota de 2 a 0 para o Palmeiras, no Mineirão, inicia neste sábado (8), diante do Botafogo, de Ribeirão Preto, também no Gigante da Pampulha, às 19h, sua caminhada na Segunda Divisão nacional.

Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, o goleiro Fábio, multicampeão pelo clube, vive agora o desafio de devolver a Raposa à Série A do Campeonato Brasileiro

E o objetivo da Raposa, que completa 100 anos em 2 de janeiro de 2021, é evitar que tenha de passar o ano do seu centenário na Série B do Brasileiro.

Para alcançar o acesso, o clube aposta num especialista. E a equipe será comandada por Enderson Moreira, que já venceu a competição por duas vezes, com o Goiás, em 2012, e América, em 2017.

Desafios

Falar em título é prematuro diante da realidade cruzeirense. Isso porque o maior desafio neste início de Segundona são os seis pontos perdidos na Fifa, devido ao não pagamento de uma dívida de R$ 5 milhões com o Al-Whada, dos Emirados Árabes, referente ao empréstimo do volante Denilson, em 2016.

Negativa na classificação, a equipe celeste tem a obrigação de começar com o pé-direito a Série B, onde é lanterna antes mesmo de a bola rolar.

O momento dentro de campo também ainda não empolga, e promover a evolução é o que se espera de Enderson. Eliminado na primeira fase do Estadual e com a vida em xeque na Copa do Brasil – o Cruzeiro precisa superar o CRB, em Alagoas, após derrota por 2 a 0 no Mineirão –, Moreira deixa claro durante as entrevistas coletivas que o principal foco é devolver o time celeste ao lugar de onde não deveria ter saído.

“A gente está totalmente focado, totalmente confiante para começar o campeonato, ter um bom desempenho já contra o Botafogo e fazer uma boa temporada, que o nosso maior objetivo é subir. Estou bem confiante também com o nosso time. O professor (Enderson Moreira) vem falando e nos dando as dicas para o jogo e acho que a gente vai conseguir se sair bem, se Deus quiser”, destaca o meia Maurício.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni (Patrick Brey); Ariel Cabral e Jean (Jadsom), Maurício, Régis e Stenio; Marcelo Moreno.

Técnico: Enderson Moreira

BOTAFOGO-SP

Darley; Valdenir, Robson, Jordan e Gilson; Naldo, Victor Bolt,

Matheus Anjos e Ronald;

Wellington Tanque e Rafinha.

Tecnico: Claudinei Oliveira

DATA: 8 de agosto

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alisson Sideni Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa, todos de Tocantins

TRANSMISSÃO: Premiere