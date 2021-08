O Cruzeiro inicia, na manhã desta quarta-feira (18), a venda de ingressos para o duelo com o Confiança-SE, marcado para esta sexta, às 21h30, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto vai registrar a volta da torcida celeste ao estádio após mais de um ano e cinco meses.

A comercialização vai começar a partir das 9h, no site oficial da Raposa, com sócios tendo prioridade (veja as condições abaixo). O preço dos bilhetes varia entre R$70 e R$150.

Em razão da pandemia de Coronavírus, o Gigante da Pampulha vai poder receber 30% de sua capacidade total, o que gira em torno de 16 mil espectadores.

Entre as exigências para o público está a obrigatoriedade da apresentação do teste negativo para a Covid-19, realizado em no máximo 72h antes da partida. Os sócios do clube estrelado terão desconto na realização do exame em um laboratório particular que a Raposa fez parceria.

O último jogo do Cruzeiro com público ocorreu no dia 11 de março de 2020, na derrota por 2 a 0 para o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

JANELA DE PRIORIDADES E CONDIÇÕES DE COMPRA PARA SÓCIOS:

Sócio Diamante

18/08 (terça-feira)

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito + um com preço cheio

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0

Sócio Eficiente

18/08 (terça-feira)

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0

Sócio Platina

18/08 (quarta-feira), a partir das 9h

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante preço cheio

Venda pelo site

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 28

Sócio Ouro

18/08 (quarta-feira), a partir das 11h

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante preço cheio

Venda pelo site

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

Sócio Prata

18/08 (quarta-feira), a partir das 12h59

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante preço cheio

Venda pelo site

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

Sócio Bronze

18/08 (quarta-feira), a partir das 17h

Ingresso do sócio com 30% de desconto + um acompanhante preço cheio

Venda pelo site

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

Avulso

18/08 (quarta-feira), a partir das 21h

Preço cheio

Venda pelo site

Gratuidade - Crianças menores de 12 anos.

20/08 (sexta-feira), de 10h às 14h

O responsável deve apresentar o seu ingresso e também o documento da criança, na hora da compra.

Bilheteria do Barro Preto

VALORES DOS INGRESSOS:

Amarelo Inferior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)

Amarelo Superior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)

Laranja Inferior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)

Laranja Superior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)

Vermelho Inferior: R$ 100 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 70)

Vermelho Superior: R$ 100 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 70)

Roxo Superior: R$ 100 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 70)

Roxo Inferior: R$ 150 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 105)