Começou nesta sexta-feira (15) o trabalho no Cruzeiro para retorno dos atletas às atividades na Toca II. O clube, que já havia iniciado o protoloco médico de segurança, começou a testar funcionários e membros da comussão técnica a fim de identificar a presença do coronavírus no organismo dos colaboradores.

O departamento médico do Cruzeiro trabalhou em conjunto com um laboratório de medicina diagnóstica que patrocina o clube e os exames serão estentidos em atletas e outros funcionários no começo da próxima semana.

No primeiro dia de testes foram examinados 55 funcionários por meio do sistema "drive-thru". Dentro dos próprios carros os colaboradores receberam a atenção necessária pelos examinadores. Os resultados serão divulgados pelo Cruzeiro em breve.

“Fizemos hoje (sexta-feira) uma avaliação laboratorial sorológica em aproximadamente 55 funcionários. Todas elas passaram pelos testes em sistema drive-thru, permanecendo dentro de seus carros. Os colaboradores também responderam questionários que foram aplicados, o que mostra um envolvimento significativo de todos nesse modelo de combate e controle da pandemia”, comentou o médico Sérgio Campolina, diretor do Cruzeiro, que garantiu que os treinos só serão retomados depois de todo essa importante etapa do protocolo de segurança ser realizada.

Desde o dia 17 de março que o Cruzeiro não usa o seu centro de treinamento para trabalhos do elenco principal. A partir dessa data iniciou-se o período de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, e os atletas, então, passaram a realizar atividades em suas próprias casas. Em abril houve período de férias antecipadas justamente por causa do momento atual contra a Covid-19, e pela indisponibilidade da Toca II e ausência de calendário no futebol.

O Cruzeiro entrou em campo pela última vez no dia 15 de março, quando foi derrotado pelo Coimbra, na nona rodada do Campeonato Mineiro. O jogo terminou 1 a 0 no estádio Independência.