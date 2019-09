Cruzeiro joga para evitar vice-lanterna; Atlético pode cair para segunda metade da classificação

A crise do futebol mineiro na Série A do Campeonato Brasileiro pode ter mais uma marca negativa nesta quarta-feira (25), quando será aberta a 21ª rodada da competição.

Na 18ª colocação, integrando a zona de rebaixamento, o Cruzeiro abre a 21ª rodada encarando o Ceará, às 19h30, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Único clube que ainda não venceu como visitante neste Brasileirão e sem ganhar uma partida fora de Belo Horizonte, pela competição, desde 9 de junho do ano passado, numa sequência de 22 jogos, a Raposa, caso não vença na capital cearense, pode cair para a vice-lanterna.

Se perder, o time de Rogério Ceni será vice-lanterna caso o Avaí vença o Grêmio, nesta quinta-feira (26), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Se o Cruzeiro empatar, os catarinenses precisarão de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença sobre o tricolor gaúcho. Além disso, o Fluminense não pode ser derrotado pelo Santos, também nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, uma vitória tira a Raposa da zona de rebaixamento, pelo menos até Fluminense e CSA entrarem em campo nesta quinta-feira. Conseguindo os três pontos sobre o Ceará, exatamente o último clube que venceu fora de Belo Horizonte, pelo Brasileirão, na nona rodada do ano passado, o Cruzeiro seguirá fora do Z-4 caso o tricolor carioca e o time alagoano não vençam seus jogos nesta quinta-feira.

Folga

Por causa da partida desta quinta-feira contra o Colón, da Argentina, às 21h30, no Mineirão, na volta das semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético teve o seu jogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, adiado. Este confronto será disputado em 2 de outubro, às 19h15, no Estádio Independência.

Apesar de não entrar em campo, o Atlético corre o risco de perder apenas uma posição nesta 21ª rodada. Mas isso teria um significado importante, pois se acontecer, o time de Rodrigo Santana, que brigava no G-4 há pouco tempo, passará a integrar a parte de baixo da tabela de classificação, pois cairá para o 11º lugar.

A equipe que pode superar o Galo é o Botafogo, que encara o Bahia, às 21h30 desta quarta-feira, na Fonte Nova, em Salvador. Até com um empate o time da Estrela Solitária toma o lugar atleticano na classificação.

Matematicamente, o Goiás também pode ultrapassar o Atlético nesta 21ª rodada, mas para isso teria de vencer o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, por 12 gols de diferença.

Reencontro

No principal jogo da 21ª rodada, o líder Flamengo recebe o Internacional, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Colorado é quarto colocado, com nove pontos a menos que o rubro-negro carioca, e para seguir sonhando com o título precisa vencer na Cidade Maravilhosa.

A partida marca o reencontro entre os dois clubes, que se enfrentaram nas quartas de final da Copa Libertadores, com o Flamengo levando a melhor e se classificando para encarar o Grêmio nas semifinais da competição sul-americana.