Dando continuidade às ações no ano de seu centenário, o Cruzeiro divulgou nesta terça-feira (17) imagens de seu uniforme três da temporada e anunciou a renovação de contrato com a Adidas, fornecedora do material esportivo da Raposa, até dezembro de 2025.

A nova vestimenta do time, da cor verde, faz referência às origens do clube, nascido Società Sportiva Palestra Itália em 1921.

A venda das camisas começa nesta quarta-feira (18) pelos sites adidas.com.br/cruzeiro e shopcruzeiro.com.br e nas lojas oficiais da Adidas e do Cruzeiro. O valor de cada peça é R$ 279,99, no tamanho adulto.

“É com satisfação enorme que fechamos essa trilogia de lindos uniformes do Cruzeiro em nosso centenário. Temos certeza de que as peças lançadas neste ano estão entre as mais bonitas e marcantes nestes 100 anos. E também é motivo de grande felicidade podermos anunciar a renovação da parceria entre adidas e Cruzeiro até 2025. É uma parceira que está atrelada à nossa trajetória e que certamente escreverá conosco novos e excelentes capítulos da nossa história nos próximos anos”, afirmou o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues.

No lançamento oficial, a Adidas e o Cruzeiro elaboraram uma campanha que resgata imagens de Belo Horizonte da década de 20.