O Cruzeiro informou na manhã desta sexta-feira (14) que o meio-campista Rômulo foi liberado pelo clube para viajar à Itália para tratar de assuntos particulares. O jogador retornará aos treinos na Toca II na próxima semana.

O atleta chegou à Raposa durante a disputa do Campeonato Mineiro. Contabilizando as duas passagens pelo clube – a primeira em 2010 e 2011, atuando como lateral-direito –, Rômulo soma 27 partidas e um gol. Nesta temporada, entrou em campo em oito confrontos e deu uma assistência.

De 2011 a 2020, o meio-campista passou por vários clubes da Itália, como Juventus, Fiorentina, Genoa e Lazio.

Depois da eliminação nas semifinais do Mineiro para o América, Rômulo e o Cruzeiro se preparam para a estreia da Raposa na Série B do Brasileiro, no dia 29 de maio, às 16h30, contra o Confiança, no Batistão.