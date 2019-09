Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, neste sábado (21), às 17h, no Mineirão, buscando a reabilitação no torneio.

Além de ser fundamental na luta para deixar a zona de rebaixamento, o triunfo no Gigante da Pampulha faria com que a Raposa diminuísse a vantagem do Rubro-Negro nos confrontos disputados na era das novas arenas do futebol brasileiro.

Desde 2013, período em que os estádios construídos e reformados para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo foram liberados para os confrontos entre os clubes, o time celeste e o Rubro-Negro se enfrentaram 19 vezes, com ampla vantagem para o Fla.

O retrospecto em questão marca dez vitórias para o Flamengo, cinco triunfos para a Raposa e quatro empates.

Além dos duelos disputados no Maracanã e no Mineirão, outros palcos alternativos foram sede um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.

O Parque do Sábia, em Uberlândia, o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e o Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, receberam um jogo cada.

Gol de placa

O primeiro jogo entre Cruzeiro e Flamengo nessa nova era aconteceu no dia 21 de agosto de 2013, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida foi marcada por um gol antológico de Éverton Ribeiro. O meia, que hoje atua pela equipe carioca, e poderá estar em campo, neste sábado, recebeu passe de Ricardo Goulart na entrada da área, chapelou o defensor, e bateu de primeira, no ângulo direito do goleiro Felipe.

Com a lembrança do golaço, do hoje adversário, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tenta deixaer a 17ª colocação na tabela, fruto dos 18 pontos. conquistados em 19 jogos. Uma vitória sobre o Fla, e um tropeço do Fluminense – 16º colocado, também com 18 pontos – que encara o Goiás, neste domingo, às 19h, no Serra Dourada, tira a Raposa da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Confira o retrospecto de Cruzeiro x Flamengo na era das novas arenas: