A vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, neste domingo (11), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, não apenas quebrou um tabu de quatro partidas sem ganhar do rival, como resultou na manutenção de uma marca emblemática.

Desde 2004, quando o Estadual passou a ter como fórmula de disputa uma etapa classificatória seguida pelo mata-mata, o Cruzeiro nunca perdeu os dois clássicos, para América e Atlético, em uma primeira fase do torneio

No dia 21 de março, a Raposa foi derrotada para o Coelho, por 1 a 0, no Independência. Mas, neste domingo, o triunfo em cima do Galo manteve essa escrita.

Já o Atlético perdeu a chance de repetir o feito de 2007, última vez em que superou seus dois rivais da capital na primeira fase do Estadual. Isso porque havia ganhado do Alviverde, por 3 a 1, no Gigante da Pampulha, em 4 de abril. No entanto, não conseguiu levar a melhor sobre os celestes.