A política de contratações do Cruzeiro mudou bastante. Se quando havia mais dinheiro em caixa o clube buscava jogadores tarimbados, com nome e mais experientes, agora que a situação financeira não ajuda muito os alvos são jovens destaques de outros clubes menores. E duas peças observadas pela equipe de análise de mercado da Raposa são jovens que despontaram no interior paulista.

Um desses é Gui Mendes. O atacante de apenas 19 se destacou com a camisa do Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019 e chega por empréstimo ao time estrelado até dezembro de 2021. Mendes marcou oito gols na Quarta Divisão e fez parceria com Gabriel Martinelli, vendido ao Arsenal, da Inglaterra.

O outro é o meia Claudinho, também de 19 anos, mas da Ferroviária, outro time do interior de São Paulo.

Ambos ainda têm idade sub-20 e poderiam também fazer parte do time de base do Cruzeiro. Mas, a intenção é observa-los de perto, já que mostraram bom potencial em suas respectivas equipes.

A chegada de Gui Mendes foi antecipada pela Itatiaia e confirmada pelo Hoje em Dia. Já o interesse do Cruzeiro em Claudinho o Globoesporte anunciou e a reportagem do HD confirmou que há negociação em curso.

Claudinho

Sobre Claudinho, o Cruzeiro tentou um empréstimo assumindo o salário do jogador, mas a Ferroviária não aceitou essa investida. Uma nova proposta foi feita, agora com dinheiro na mão, e a Raposa pagaria algo em torno de R$ 2.7 milhões por 70% dos direitos do atleta. Informação do portal Uol.

Coincidentemente, a dupla observada aponta com o interesse do Cruzeiro após a chegada de Gustavo Ferreira, novo diretor da base celeste. Ferreira trabalhou no Jabaquara, clube da Quarta Divisão paulista, e que conhece bastante o futebol daquele "pólo".

Claudinho se destacou com a camisa da Ferroviária na Copa São Paulo de 2020. O meia marcou dois gols em quatro jogos. Foi promovido ao time principal da Locomotiva pelo então treinador Sérgio Soares.