Quase uma década depois da saída de Wellington Paulista do Cruzeiro, o clube tem o interesse de trazer o atacante de volta. A informação foi inicialmente divulgada por Leo Gomide, no programa Donos da Bola, da Band, e confirmada pelo Hoje em Dia nesta segunda-feira (1).

Semanas atrás, a cúpula celeste fez uma sondagem pelo atleta, mas a conversa não evoluiu, uma vez que o atacante está focado na luta do Fortaleza pela permanência na Série A.

Em um rápido contato com a reportagem, o empresário do jogador, Alexandre Oliveira, disse que “não existe nada até o momento. O atleta está focado em ajudar o Fortaleza e possui contrato em vigor”. A diretoria cruzeirense não comenta sobre negociações.

Paulista atuou no Cruzeiro de 2009 a 2012. Pelo time celeste, participou de 160 partidas, marcou 78 gols e foi campeão mineiro em 2009 e 2011, além do vice da Libertadores em 2009 e do vice do Brasileirão de 2010. É o 25° colocado na lista de artilheiros da centenária história do clube.

A última vez que entrou em campo com a camisa estrelada se deu no dia 2 de dezembro de 2012, na derrota por 3 a 2 para o Atlético, no encerramento daquela edição da Série A.