Por meio de texto assinado pelo presidente em exercício do Cruzeiro, José Dalai Rocha, e disponibilizado no site oficial da Raposa, o clube não convocará uma reunião para apreciação e julgamento de suas contas, referentes a 2019. Pelo menos, não neste momento.

Um dos motivos para tal, como enfatiza Dalai Rocha, é o período de isolamento social, provocado pela pandemia do novo coranavírus.

A não convocação é mais um capítulo negativo da história recente do Cruzeiro, que passa por sua pior crise financeira. O clube tem uma dívida que ultrapassa os R$ 800 milhões.

Só em ações na Fifa, a Raposa deve pagamentos no valor de R$ 82 milhões.

Confira o texto de Dalai Rocha

"Prezados(as) Conselheiros(as),

Considerando o Decreto Municipal de nº 17.328, de 8 de abril de 2020, que suspende as atividades dos Clubes;

Considerando que a determinação do artigo 46-A da Lei 9615/98, relativa às demonstrações financeiras, coincide com o período de quarentena do COVID-19, que assola o Brasil e todo o mundo;

Considerando a previsão estatutária do artigo 21, alínea “c”, que determina a convocação, no mês de abril de cada ano, de reunião do Conselho Deliberativo para apreciar as contas do Cruzeiro Esporte Clube;

Informamos que, excepcionalmente e diante de toda a situação emergencial, não será convocada, neste momento, a reunião para apreciação e julgamento das contas do Cruzeiro Esporte Clube, referente ao exercício de 2019.

Contamos com a compreensão e consciência de todos, com o objetivo de atender a todas as medidas de contenção da propagação da infecção pelo Coronavírus – COVID-19.

Atenciosamente,

José Dalai Rocha

Presidente"