O Cruzeiro terá um desfalque para o duelo deste sábado (14), às 16h30, com o Sampaio Corrêa, no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Bruno José precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate em 2 a 2 com o Vitória, nessa quarta-feira (11), em jogo realizado no Horto.

Após duas rodadas seguidas em 15° lugar da competição, com 17 pontos, a Raposa busca um triunfo para subir na classificação.