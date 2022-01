Na estreia do Campeonato Mineiro de 2022, o Cruzeiro enfrentou a URT na quarta-feira, às 17h

Único participante da atual edição do Campeonato Mineiro que não vendeu direitos de transmissão de seus jogos como mandante à Globo, o Cruzeiro negocia com a emissora carioca pelo Estadual de 2023. A informação foi confirmada pela Federação Mineira de Futebol (FMF) em comunicado sobre a mudança de horários de jogos da Raposa.

Depois de reclamações do Cruzeiro e protestos de torcedores, a FMF alterou, nessa sexta-feira (28), os horários dos jogos do time celeste como mandante no Campeonato Mineiro. Apenas a partida diante do Villa Nova, pela oitava rodada, seguirá às 11h do dia 20 de fevereiro, um domingo.

Segundo a entidade, a mudança dos horários foi feita após o Cruzeiro iniciar negociação com a Globo pela venda dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro de 2023.

“Informamos que, em contrapartida à flexibilização, Globo e Cruzeiro negociam a assinatura do contrato de cessão dos direitos de transmissão válido para a temporada de 2023, para que o Campeonato Mineiro SICOOB volte a ter todas as suas partidas transmitidas, com exclusividade, pela emissora”, diz o comunicado assinado pelo presidente da FMF, Adriano Aro.

Protesto contra FMF e prejuízo na estreia

Por causa dos horários atípicos que haviam sido indicados para os jogos do time celeste nesta edição do Estadual, a torcida do Cruzeiro protestou contra a FMF, deixando galinhas e colocando milho na porta da entidade no último sábado (22).

Na estreia do Campeonato Mineiro, o time celeste venceu a URT, no Independência, na última quarta-feira (26), em jogo que começou às 17h. A partida foi acompanhada por 7.413 torcedores no estádio. Enquanto a renda foi de R$ 154.894,00, as despesas totalizaram R$ 159.891,60. Assim, a Raposa teve prejuízo de R$ 4.997,60.

Leia mais:

Com reforços na defesa, Cruzeiro divulga lista de relacionados para jogo contra o Athletic