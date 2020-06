A primeira semana de Sérgio Santos Rodrigues na cadeira presidencial do Cruzeiro movimentou intensamente os bastidores do clube. Rescisão de contrato com jogadores, anúncio de novos patrocinadores, visita à Toca II, contratação de reforços para a equipe administrativa. E os dirigentes que chegaram ao comando da Raposa prometem mais.

Por meio de sua conta particular no Twitter o deputado estadual Léo Portela, que no Cruzeiro ocupa o cargo de superintendente de Relações institucionais e Governamentais, tem feito revelações sobre o trabalho interno da diretoria.

De acordo com Portela, há conversas para que jogos históricos do Cruzeiro sejam exibidos no canal oficial do clube no Youtube. O superintendente admitiu essa possibilidade após questionamento de um torcedor.

"Me tira uma dúvida aqui. O Cruzeiro poderia transmitir através do seu canal no youtube, jogos importantes na história do clube? Tenho uma ideia para subir o número de inscritos no canal", postou o perfil designado como Huan_Pablo12. "Já está nos planos, estamos em negociação", respondeu Léo Portela.

Ações estratégicas envolvendo as contas do Cruzeiro nas redes sociais são apostas da nova diretoria. Por isso o presidente Sérgio Santos Rodrigues criou o "Núcleo de Inovação", que conta com profissionais de diversas áreas, e que ficarão responsáveis por desenvolver trabalhos digitais no clube.

Uma medida simples e imediata do Núcleo de Inovação foi criar "A live do Presidente". Toda quinta-feira, às 17h, Sérgio Santos Rodrigues se dirigirá à imprensa, torcedores, investidores por meio do canal oficial do Cruzeiro no Youtube. Essa iniciativa acontece para criar um vínculo mais do novo gestor com a comunidade ligada ao clube estrelado.

“O engajamento é fundamental. (...) Isso para nós é muito bom, permite que daqui a pouco os parceiros estejam cada vez mais ao nosso lado. Esse é o futuro. É a produção de conteúdo do Cruzeiro e a distribuição de conteúdo do Cruzeiro através de suas próprias redes”, comentou o presidente na última live transmitida exatamente pelo Youtube.

