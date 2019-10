O Cruzeiro pode ter um novo patrocinador máster antes mesmo do fim do contrato com o banco Digi+. Segundo o presidente Wagner Pìres de Sá o atual parceiro, que estampa sua marca no espaço mais nobre da camisa do clube, abriu mão de ter sua logo na parte frontal e central da camisa com dois meses de antecedência.

“Já negociamos com o Digimais, que abriu mão do patrocínio master à frente da camisa e vai continuar como nosso patrocinador em outro local que vamos escolher, que tenha visualização interessante para o banco. Seguiremos com a mesma parceria, mas estamos liberados para atender aos anseios do Zezé Perrella”, comentou o Pires de Sá.

O atual presidente do Cruzeiro se manifestou na coletiva desta sexta-feira (11) apenas nesse momento em que citou a mudança de patrocinador. Assunto que foi pauta de Zezé Perrella, que admitiu que o Supermercados BH pode assumir o espaço nobre do uniforme.

“Estou conversando com ele para ser o patrocinador master. Vamos ver a possibilidade. Mais importante que o patrocínio é que ele vai tentar arrumar receitas junto aos fornecedores do supermercado dele. O apoio dele é importante até por isso, pois sua capacidade de trazer recurso é maior do que a de qualquer candidato, pelo seu poderio empresarial”, revelou Perrella.

O banco Digi+ é patrocinador máster do Cruzeiro desde março deste ano e é um produto do Banco Renner. A empresa criou um aplicativo exclusivo para cruzeirenses, que por meio de adesões à conta bancária geraria lucros proporcionais ao clube. Os dados dos ganhos e aberturas de contas nunca foi divulgado, nem pelo Cruzeiro e nem pela diretoria do Digi+.