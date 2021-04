O Módulo I do Campeonato Mineiro tem a mesma fórmula de disputa desde 2004. E em 16 das 17 edições já disputadas neste formato, já que em 2008 o América jogou o Módulo II, momentos especiais da fase classificatória foram os clássicos envolvendo os três clubes de Belo Horizonte. E o confronto entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela nona rodada, é importante nesta história.

Mandantes, os cruzeirenses tentam evitar que, pela primeira vez, sofram duas derrotas nos confrontos contra os rivais locais na primeira fase do Estadual.

Em 2007, o Atlético venceu os dois clássicos da fase classificatória pela única vez, desde 2004. O Cruzeiro tenta evitar duas derrotas diante do seus rivais de Belo Horizonte

Visitantes, os atleticanos buscam uma façanha que alcançaram apenas em 2007, sob o comando de Levir Culpi: vencer os dois clássicos da fase classificatória do torneio.

Em 21 de março, na quinta rodada, o Cruzeiro já foi superado pelo América, por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Independência. Agora, encara o Atlético tentando evitar a segunda derrota num clássico pela fase classificatória do Módulo I, o que nunca teve desde 2004.

Neste primeiro ano da fórmula atual de disputa, a Raposa marcou apenas um ponto nos jogos contra times da capital, pois perdeu para o Atlético (5 a 3) e empatou com o América (2 a 2).

Este desempenho foi repetido no Campeonato Mineiro do ano passado, quando os cruzeirenses empataram com os americanos (1 a 1) e perderam para os atleticanos (2 a 1).

2007

Uma semana depois de fazer 3 a 1 no América, em clássico pela sétima rodada do Estadual, o Atlético volta ao Mineirão tentando repetir o feito de 2007, quando venceu os dois rivais de Belo Horizonte na primeira fase da competição.

Fez 3 a 1 no Cruzeiro, de virada, em 10 de fevereiro, e aplicou 2 a 0 no América, em 18 de março, com os dois jogos sendo disputados no Mineirão.

Uma das marcas acontecerá, com os cruzeirenses tendo a “vantagem” do empate neste grande desafio que é encarar o poderoso Atlético, que entra em campo no Mineirão carregando o favoritismo para repetir a façanha de 2007.