Em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem um confronto decisivo neste fim de semana. Neste domingo (25), a Raposa encara o Patrocinense, às 16h, no Mineirão, pela 11ª e última rodada da fase de classificação do Estadual.

Com 17 pontos, na terceira colocação, a equipe celeste busca o triunfo para garantir a vaga nas semifinais sem depender de outros resultados. A Águia, por sua vez, ocupa a 10ª colocação, com 10 pontos, já sem chances de rebaixamento ou de classificação.

Caso não vença no domingo, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição tem que ficar de olho nos seguintes confrontos: Tombense (4º, com 17 pontos) x Pouso Alegre (6º, com 15 pontos), URT (5ª, com 16 pontos) x América, além de Caldense (7º, com 15 pontos) x Boa Esporte.

Com excessão da partida entre Atlético e Athletic, que não interfere na briga pela classificação, e será disputado neste sábaso, 19h, no Independência, todas as outras partidas da rodada estão marcadas para domingo, às 16h.

Números

Se depender do retrospecto diante do próximo adversário, o torcedor celeste pode ficar otimista para o duelo no Gigante da Pampulha. Nos quase 47 anos de história do confronto, o Cruzeiro nunca foi derrotado.

Nos 15 jogos no período, foram 11 vitórias da Raposa e quatro empates. Desses, 12 foram válidos pelo Campeonato Mineiro e três foram amistosos. Os dados são do portal Cruzeiropédia.

Somando as partidas, a equipe estrelada marcou 28 gols e sofreu apenas quatro. Palco do próximo encontro, o Mineirão recebeu sete jogos, todos vencidos pelo time celeste.

As outras partidas foram disputadas em Patrocínio, sendo cinco no estádio Júlio Aguiar e três no Pedro Alves do Nascimento, atual casa da Águia.

O último duelo entre Cruzeiro e Patrocinense ocorreu no dia 1º de agosto de 2020, pela semifinal do Troféu Inconfidência. Na ocasião, a Raposa venceu por 3 a 0, no Mineirão, com gols Ramon, Roberson e Maurício.