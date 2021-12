O Cruzeiro informou, na manhã desta quinta-feira (23), detalhes do processo de mudança do modelo antigo de gestão para o da Sociedade Anônima do Futebl (SAF), que terá Ronaldo Fenômeno como acionista majoritário.

Foi montado um comitê de transição que atuará por aproximadamente 120 dias para coordenar uma auditoria contábil, financeira e jurídica, a fim de confirmar as premissas que embasaram o acordo.

Nesse cenário, dois nomes foram confirmados para comandar o projeto ao lado de Ronaldo.

O primeiro deles é Gabriel Lima, diretor de negócios do Real Valladolid – outro clube administrado pelo Fenômeno - escolhido para ser o líder da transição e responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de negócio e operacional.

Paulo André

Já o homem forte do futebol da Raposa já é conhecido do torcedor celeste. Trata-se do ex-zagueiro Paulo André, que teve passagem pela equipe estrelada em 2015.

Paulo, atualmente também diretor de estratégia desportiva do Valladolid, será o responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de futebol.

A chegada de Paulo André, inclusive, foi formalizada um dia após o clube estrelado confirmar que Alexandre Mattos, que estava acertado para assumir o cargo de diretor de futebol do clube em 2022, não viria mais para o clube estrelado.

Ainda não há a informação se outro nome chegará para compor a pasta do futebol ao lado do ex-zagueiro.

Ainda segundo o Cruzeiro, o processo de transição também incluirá o escritório de advocacia BMA – Barbosa, Müssnich & Aragão, responsável por conduzir a auditoria jurídica, a XP Investimentos, responsável pelo suporte na reestruturação financeira, a Alvarez & Marsal, que dará suporte a todos os aspectos da transição e a Rioscom que atuará, junto à comunicação do Cruzeiro, no relacionamento com a imprensa.