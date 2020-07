O meia-atacante Claudinho de apenas 19 anos foi oficializado como reforço do Cruzeiro na manhã desta sexta-feira. O jogador assinou contrato de 5 anos e não escondeu sua emoção por vestir o uniforme azul estrelado.

"Coração acelerado, emocionado demais de estar aqui e ansioso para fazer a estreia, de começar a treinar, de fazer história em um clube muito grande", disse o jogador em vídeo institucional exibido pelo Cruzeiro durante a "Live do Presidente".

Direto da Toca II o presidente Sérgio Santos Rodrigues anunciou a contratação do jovem Claudinho, que foi elogiado pelo técnico Enderson Moreira, que também fez uma 'ponte' na transmissão ao vivo no CT cruzeirense.

Claudinho, que teve 70% dos seus direitos econômicos adquiridos com custo de cerca de R$ 3 milhões aos cofres celestes, falou da ansiedade pela estreia. "Me adaptar o mais rápodio possivel para fazer a estreia e poder contribuir (...) representa muita coisa (ser jogador do Cruzeiro), minha família desde sempre me ajudando e hoje consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que era de jogar em um clube grande, ainda mais como o Cruzeiro", comentou.

Revelado pela Ferroviária-SP, Claudinho chegou ao clube em 2018, após passagem pelo Noroeste, de Bauru, também cidade do interior paulista. Estreou no time principal do time de Araraquara no ano passado.

O meia-atacante foi destaque da Ferroviária-SP na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 com dois gols em quatro jogos. Foi promovido de vez à equipe principal pelo então técnico Sérgio Soares, e desde então não saiu mais do time.

Claudinho disputou 12 jogos pelo time principal da Ferroviária, sendo nove pelo Campeonato Paulista e três na Copa do Brasil. Foram dois gols marcados no mata-mata, na goleada por 6 a 2 sobre o Águia Negra-MS, pela segunda fase da competição.

CLAUDINHO

Nome: Cláudio Henrique Paiva Porfirio

Posição: meia

Nascimento: 18/11/2020 (Santa Terezinha-SP)

Altura: 1,66 m

Clubes: Noroeste-SP (2016-2018); Ferroviária-SP (2018-2020)/ Cruzeiro (desde 07/2020)