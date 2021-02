O Cruzeiro anunciou na manhã desta quinta-feira (25) mais um reforço para a temporada 2021. O zagueiro Eduardo Brock, de 29 anos, já está na Toca da Raposa 2 e assinou contrato até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.

Nascido em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brock chega ao Cruzeiro depois de vestir a camisa do Ceará, clube que defendia desde 2018. Por lá, o novo zagueiro azul e branco fez 18 jogos na última temporada e conquistou a Copa do Nordeste.

Antes de chegar ao time cearense, Eduardo Brock passou por times como Goiás, onde faturou o Campeonato Goiano de 2018, Paraná, Brasil-RS, Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio, seu clube formador.

EDUARDO BROCK

Nome: Eduardo Schroeder Brock

Nascimento: 06/05/1991 (Arroio do Meio-RS)

Posição: zagueiro

Altura: 1,86m

Carreira: Grêmio (2008-2011), Canoas-RS (2012), Novo Hamburgo-RS (2012), Juventude (2013), Aimoré-RS (2014), Brasil-RS (2014-2016), Paraná Clube (2017), Goiás (2018), Ceará (2018-2021) e Cruzeiro (desde 02/2021)

Títulos: Copa do Nordeste (2020) e Campeonato Goiano (2018)

* Com Site Oficial do Cruzeiro