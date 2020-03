O Cruzeiro oficializou na tarde desta sexta-feira (6) a contratação do zagueiro Marllon, mais um jogador que chega para participar do momento de reconstrução do clube, que tenta o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de seu centernário (2021).

Com 27 anos, Marllon assina contrato de um ano e chega emprestado, até o fim de 2020, pelo Corinthians.

Salário

De acordo com apurações da reportagem, o salário pago pelo Corinthians a Marllon, antes do empréstimo, estava na casa dos R$ 100 mil mensais. Tanto o time mineiro quanto o paulista dividirão o novo vencimento do jogador.

Marllon chegou a atuar pelo Cruzeiro, mas nas categorias de base. O zagueiro jogou no sub-17 celeste em 2008. Em sua carreira o defensor ainda vestiu os uniformes de Flamengo, Santa Cruz, Ponte preta, Atlético-GO, Corinthians, e uma passagem meteórica pelo Bahia, onde foi apresentado, mas sequer fez o primeiro jogo. É que o Alvinegro Paulista pediu que o jogador retornasse pela falta de jogadores da posição (problemas por lesões no elenco) no ano passado.

FICHA TÉCNICA - MARLLON

Nome completo: Marllon Gonçalves Jerônimo Borges

Data de nascimento: 16/04/1992

Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ

Posição: zagueiro

Altura: 1,86m

Carreira: Cruzeiro (2008), Bangu (2009), Flamengo (2009-2011), Duque de Caxias-RJ (2011), Flamengo (2012), Boa Vista-RJ (2013), Rio Claro-SP (2014), Santa Cruz-PE (2014), Capivariano-SP (2015), Atlético-GO (2015-2016), Ponte Preta (2017), Corinthians (2018), Bahia (2019), Corinthians (2019-2020) e Cruzeiro (desde 03/2020)

Títulos: Campeonato Brasileiro Série B (2016) e Campeonato Paulista (2018 e 2019)