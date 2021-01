O Cruzeiro oficializou na manhã deste sábado (30) a contratação do técnico Felipe Conceição. Sucessor de Luiz Felipe Scolari na Raposa, o ex-comandante do Guarani chega com carta branca para iniciar a temporada 2021 e, mais uma vez, com o objetivo maior de recolocar o time celeste na elite do futebol brasileiro.

Nascido em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, Felipe Conceição, de 41 anos, assinou com o Cruzeiro até dezembro. Antes de chegar à Toca II, ele teve passagens pelo Bugre, pelo Red Bull Bragantino e também pelo América. Em 2019, ele não conseguiu o acesso pelo Coelho por causa de um ponto. Naquela ocasião, ele tirou o alviverde da lanterna da Série B.

Felipe Conceição é esperado em Belo Horizonte na próxima quarta-feira (3).

Ficha:

Nome completo: Felipe de Oliveira Conceição

Nascimento: 09/07/1979

Naturalidade: Nova Friburgo/RJ

Clubes: São Gonçalo (2012-2013), Botafogo – Categorias de base (2013-2015), Gonçalense-RJ (2016), Botafogo-RJ (2018), Macaé-RJ (2018), América-MG (2019), Red Bull Bragantino (2020), Guarani-SP (2020-2021) e Cruzeiro (desde 01/2021)