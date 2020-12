A quarta-feira (16) foi de solenidade e homenagem na Sede Administrativa do Cruzeiro. Em cerimônia conduzida pelo atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, Paulo Pedrosa, foi realizada a posse do presidente e vice-presidente executivos e da mesa diretora do conselho deliberativo e conselho fiscal da Raposa para o triênio 2021-2023.

Sérgio Santos Rodrigues e o Dr. Lidson Potsch Magalhães foram oficialmente empossados como presidente e vice-presidente do Cruzeiro para os próximos três anos. A vaga de segundo vice-presidente ficará vaga. Ela seria destinada a Biagio Teodoro Peluso, falecido no último domingo e que recebeu homenagens desde então, inclusive nesta quarta.

A mesa diretora do conselho deliberativo será comandada por Nagib Geraldo Simões (presidente), Maurício Marques da Silva, Marcus Edmundo Lambertucci e Evandro de Carvalho Vassali.

E o Conselho Fiscal terá como membros efetivos Antônio Geraldo Lopes, Célio Elias e Silvério Papa Ferreira. Os suplentes são Dager do Rosário Miranda, Demétrius Granata Pereira e João Bosco Moura Tonucci.