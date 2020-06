O Cruzeiro criou uma rotina de parabenizar os jogadores de seu elenco no dia do aniversário. As felicitações são feitas em postagens nas redes sociais e esse costume gera reações diversas nos torcedores, que muitas vezes passam do ponto, principalmente quando o atleta saudado não tem tanta moral nas arquibancadas. Caso do lateral-esquerdo João Lucas.

Aniversariante desta segunda-feira (8), o lateral que completa 29 anos recebeu mensagens criticas e ofensivas de muitos torcedores na seguinte postagem do Cruzeiro: "Hoje é aniversário do nosso lateral-esquerdo, João Lucas! Desejamos ao atleta muita saúde, felicidades e conquistas com a nossa camisa! Parabéns!", postou o "estagiário" da Raposa.

Logo após os parabéns houve uma chuva de mensagens nada elogiosas.

"Que tal dar esse presente pra nossa torcida?! Um grande TCHAU!", postou um torcedor identificado como Frederico Alves. "Parabéns e agora SOME", postou outro cruzeirense identificado apenas como Leandro no Twitter.

"Que o seu presente seja aula de futebol básico", criticou "Saulim" também no microblog.

Chama a atenção também mensagens diversas e que se multiplicaram. Muitos torcedores usaram a expressão: "Que Deus te elimine", uma alteração na famosa frase "Que Deus te ilumine", desejada recorrentemente em datas festivas.

A expressão ficou famosa na internet após um vídeo viralizar. Nas imagens aparecia uma criança desejando Feliz Natal às pessoas, e em vez de dizer "Deus te ilumine", a pequena se confundiu e disse "te elimine". A partir daí a zoeira tomou conta da web em diversas situações. No futebol não poderia ser diferente.

Clique na publicação do Cruzeiro no Twitter e veja as respostas dos torcedores