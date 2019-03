Com um ritmo impressionante, dominando o jogo de ponta a ponta, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Patrocinense, neste sábado (23), no Mineirão, e carimbou a sua passagem para a semifinal do Campeonato Mineiro com uma goleada por 5 a 0, com gols de Marquinhos Gabriel (2), Rodriguinho (2) e Fred.

Apesar de ter um time mais fechado na defesa, com três zagueiros, o Patrocinense não conseguiu impedir a abertura do placar pelo Cruzeiro aos 7 minutos, numa falha na saída de bola, quando Rodriguinho roubou a bola e Robinho passou para Fred, cara a cara com gol, sem marcação, fazer o seu sétimo gol na competição.

O Cruzeiro não se acomodou e continuou em cima do time de Patrocínio, sempre chegando à área ofensiva com perigo, especialmente pelos pés de Robinho, principal nome em assistências da Raposa. O Patrocinense parecia uma presa fácil, permitindo a troca rápida de passes dos donos da casa.

Não demorou para o Cruzeiro marcar de novo, aos 22 minutos. Num belo gol, Rodriguinho recebeu fora da área, ameaçou o chute e preferiu entrar, driblando os zagueiros e, na saída do goleiro Jefferson, chutou de bico da chuteira. É o terceiro dele no Campeonato Mineiro, fazendo a torcida esquecer a saída de Arrascaeta.

Em cima o tempo inteiro, a equipe celeste não diminuiu o ritmo e quase chegou ao terceiro, aos 27. Em outra boa trama, Egídio cruzou da esquerda e Fred cabeceou forte para gol. A bola entrou, mas o árbitro Ronei Cândido Alves anulou devido à falta do atacante no jogador do Patrocinense.

O primeiro tempo foi ataque contra defesa, com poucas chances de o Patrocinense diminuir o placar. Na etapa seguinte, a locomotiva azul não tirou o pé do acelerador. Já no primeiro tempo, em outra roubada de bola, Fred lançou para Rodriguinho, que, na dividida com o zagueiro, tocou para Marquinhos Gabriel emendar para gol.

Com o Patrocinense totalmente desnorteado, veio o quarto dois minutos depois, novamente com Marquinhos Gabriel, desta vez com Fred lançando para o meia. Este entrou na pequena área e, no mano a mano com o goleiro, o encobriu após uma cavadinha.

Rodriguinho, que, aos 14, já tinha mandado uma bola na trave, fechou o palcar aos 29. Após jogada individual de Daivd, que havia entrado no lugar de Robinho, ele cruza para a área, com Sassá dividindo com Jefferson. Na sobra, Rodriguinho emenda para o gol. Vitória de mão cheia do Cruzeiro.

O time agora enfrenta, na quarta-feira, os venezuelanos do Deportiva Lara, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O jogo seria realizado no último dia 14, mas o adversário não conseguiria chegar a tempo, devido à crise que domina o cenário político da Venezuela.

FICHA TÉCNICA

GOLS – Fred, aos 7, e Rodriguinho, aos 22 minutos do primeiro tempo. Marquinhos Gabriel, aos 1 e 3, e Rodriguinho, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mauro Viana, Dedê

CRUZEIRO - Fábio, Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Lucas Silva, Lucas Romero, Robinho (David); Marquinhos Gabriel (Jadson), Rodriguinho e Fred (Sassá). Técnico: Mano Menezes.

PATROCINENSE ­– Jefferson, Kellyton, Juninho, Betão, Lucas Chinaqui (Ian); Mauro Viana (Leandro Olveira), Arilson, Bruno Moreno, Tony Galego (Maikon), Dedê e Felipe Alves. Técnico: Rodrigo Fonseca.

ARBITRAGEM - Ronei Cândido Alves, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Marcyano da Silva Vicente

LOCAL – Mineirão

PÚBLICO - 19.998 presentes

RENDA - R$ 168.075,00